كهف الموت في كوستاريكا: أسرار قاتلة تكشف لغز نهايته المأساوية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

يُعرف “كهف الموت” في كوستاريكا باسم (Cueva de la Muerte)، وهو مكان يثير الرعب والفضول في آن واحد. يشتهر هذا الكهف بقدرته على قتل أي كائن حي يدخله، ما جعله لغزًا محيرًا للعلماء والباحثين. في هذا المقال، نكشف الأسرار الصادمة وراء هذه الظاهرة القاتلة، ونشرح كيف ينهي هذا الكهف حياة من يجرؤ على دخوله.

يكمن سر خطورة كهف الموت في تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) بداخله. هذا الغاز أثقل من الهواء، لذلك يتجمع في الجزء السفلي من الكهف، ما يؤدي إلى إزاحة الأكسجين الضروري للحياة. عندما يدخل أي كائن حي إلى الكهف، يستنشق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، ما يسبب الاختناق وفقدان الوعي ومن ثم الموت في غضون لحظات.

تراكم ثاني أكسيد الكربون: يتسرب غاز ثاني أكسيد الكربون من باطن الأرض عبر الشقوق والفتحات الموجودة في الكهف، ويتراكم في الجزء السفلي منه بسبب كثافته العالية.

نقص الأكسجين: مع تراكم ثاني أكسيد الكربون، ينخفض مستوى الأكسجين في الهواء داخل الكهف إلى مستويات خطيرة لا تسمح بالحياة.

الاختناق السريع: عندما يستنشق الكائن الحي هذا الهواء الملوث بثاني أكسيد الكربون، يبدأ في الشعور بالاختناق والدوار وفقدان الوعي، ثم يموت نتيجة نقص الأكسجين.

تداول المسافرون قصصًا مروعة عن الحيوانات التي دخلت الكهف ولم تخرج. فقد وثق أحدهم موت طائر داخل الكهف، مشيرًا إلى أن الحيوانات الصغيرة، وحتى البشر، لا تستطيع استشعار وجود طبقة ثاني أكسيد الكربون القاتلة. تدخل هذه الكائنات إلى الكهف وتختنق في لحظات معدودة.

يزيد من خطورة كهف الموت وجود طبقة من الأكسجين في الجزء العلوي من الكهف. هذا الأمر يُعتبر خداعًا قاتلًا، حيث يعتقد من يدخل الكهف أن الهواء طبيعي وقابل للتنفس، بينما الحقيقة هي أن الهواء القريب من الأرض، حيث يتنفس الكائن الحي، مليء بثاني أكسيد الكربون القاتل.

يُعتبر كهف الموت مكانًا خطيرًا للغاية، ويُنصح بشدة بعدم دخوله تحت أي ظرف من الظروف. يجب على الزوار والسياح الانتباه إلى التحذيرات الموجودة في المنطقة واتباع إرشادات السلامة لتجنب أي حوادث مأساوية.

يُعتبر كهف الموت ظاهرة طبيعية فريدة من نوعها، حيث يُظهر قوة الطبيعة وقدرتها على خلق أماكن خطيرة وقاتلة. يُذكر أن هذه الظاهرة ليست مقتصرة على كهف كوستاريكا، بل توجد كهوف أخرى حول العالم تشترك في نفس الخاصية القاتلة بسبب تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون.