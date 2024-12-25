نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية 12.7% خلال أكتوبر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 03:15 مساءً - العربية نت _ أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية اليوم الأربعاء، تسجيل الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير ارتفاعا بنسبة 12.7% إلى نحو 25.4 مليار ريال مقارنة بشهر أكتوبر 2023م، في حين ارتفعت الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) بنسبة 5.1% إلى نحو 19.4 مليار ريال، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 47.1% في نفس الفترة.

وانخفضت الصادرات السلعية في شهر أكتوبر 2024م بنسبة 10.7% إلى نحو 92.78 مليار ريال، عن شهر أكتوبر 2023م وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنسبة 17.2% إلى 67.4 مليار ريال.

وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 78.39% في شهر أكتوبر 2023 إلى 72.6% في شهر أكتوبر 2024م.

وعلى صعيد الواردات، فقد انخفضت في شهر أكتوبر 2024 بنسبة 3.8% وعند النظر للميزان التجاري السلمي، فقد انخفض الفائض بنسبة 28.6% عن شهر أكتوبر 2023.

وبلغ الفائض التجاري نحو 20.77 مليار ريال في أكتوبر الماضي، مقابل نحو 29.08 مليار ريال في أكتوبر 2023.

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وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير إلى الواردات في شهر أكتوبر 2024، حيث بلغت 35.2% مقابل 30.1% في شهر أكتوبر 2023، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات غير البترولية، حيث بلغت 12.7% مقابل الانخفاض في الواردات والذي بلغ 3.8% خلال هذه الفترة.

تعد منتجات الصناعات الكيماوية من أهم سلع صادرات السعودية غير البترولية حيث شكلت 26.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وقد انخفضت عن شهر أكتوبر 2023م بنسبة 3.7% تليها “اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما تمثل 23.7% من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي انخفضت بنسبة 0.1% عن شهر أكتوبر 2023.

في المقابل كانت أهم السلع المستوردة “الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها” والتي تشكل 25.7% من إجمالي الواردات، وقد ارتفعت بنسبة 6.9% عن شهر أكتوبر 2023. ثم “معدات النقل وأجزاؤها وهي تشكل 15.3% من إجمالي الواردات، والتي انخفضت بنسبة 21.6% عن شهر أكتوبر 2023م.

تعد الصين الوجهة الرئيسة لصادرات المملكة والتي شكلت ما نسبته 16.1% من إجمالي الصادرات في شهر أكتوبر 2024م. تليها الهند 9.5% من إجمالي الصادرات ثم اليابان 9.4% من إجمالي الصادرات، وكانت كلّ من كوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وبولندا، وسنغافورة والولايات المتحدة الأميركية، ومملكة البحرين، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر ما نسبته 67% من إجمالي الصادرات.

كما تحتل الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة والتي شكلت ما نسبته 24.4% من إجمالي الواردات في شهر أكتوبر 2024م. تليها الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 7.9% من إجمالي الواردات ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 6%.

وكانت كل من الهند، وألمانيا، وإيطاليا، ومصر، واليابان وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة من تلك الدول العشر ما نسبته 64.1% من إجمالي الواردات.