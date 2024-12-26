مدبولي: اضرابات الأعوام الخمسة الماضية هي الأصعب في تاريخ…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 01:13 صباحاً - دوت الخليج_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات المقبلة.

ونوه مدبولي خلال مؤتمر مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الماضية، واصفاً هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

وتابع: “شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، وهو ما أثر عالمياً على معدلات التضخم”.

وقال رئيس الوزراء: “قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب، وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري”.