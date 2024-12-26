مال وأعمال

هاني برزي: القوى العاملة تطالب بتحصيل نسبة التدريب البالغة…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاني برزي: القوى العاملة تطالب بتحصيل نسبة التدريب البالغة… من قسم مال واعمال

tatweer
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 01:13 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد هاني برزي ، رئيس مجلس إدارة إيديتا للصناعات الغذائية أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية بشكل فعال وداعم للقطاع الخاص.

predco_adv_2021

وأوضح برزي في تصريحاته خلال اجتماع رئيس الوزراء مع المستثمرين بالقطاعات المختلفة، أن وزير الاستثمار قد أعلن عن إلغاء نسبة 1% الخاصة بالتدريب، مؤكدًا أنها خدمة وليست ضريبة وبالتالي لا يجب خصمها من صافي الربح.

E-Bank

وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك تم مفاجأة الشركات من خلال مطالبة وزارة القوى العاملة لها بدفع هذه النسبة، وهو ما يعكس تباينًا في التعامل مع الموضوع بين الجهات الحكومية المعنية.

بنك التعمير والاسكان
BonatMisr

وأضاف برزي أن هذا التباين قد يؤثر سلبًا على مصداقية الحكومة في نظر القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

HapiSalonWhite

وأكد أن التنسيق بين الوزرات المختلفة ضروري لتجنب مثل هذه التناقضات وضمان سير السياسات الحكومية بسلاسة

تابعنا على | Linkedin | instagram

opelegypt

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاني برزي: القوى العاملة تطالب بتحصيل نسبة التدريب البالغة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا