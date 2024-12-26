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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هاني برزي: القوى العاملة تطالب بتحصيل نسبة التدريب البالغة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 01:13 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد هاني برزي ، رئيس مجلس إدارة إيديتا للصناعات الغذائية أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية بشكل فعال وداعم للقطاع الخاص.
وأوضح برزي في تصريحاته خلال اجتماع رئيس الوزراء مع المستثمرين بالقطاعات المختلفة، أن وزير الاستثمار قد أعلن عن إلغاء نسبة 1% الخاصة بالتدريب، مؤكدًا أنها خدمة وليست ضريبة وبالتالي لا يجب خصمها من صافي الربح.
وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك تم مفاجأة الشركات من خلال مطالبة وزارة القوى العاملة لها بدفع هذه النسبة، وهو ما يعكس تباينًا في التعامل مع الموضوع بين الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف برزي أن هذا التباين قد يؤثر سلبًا على مصداقية الحكومة في نظر القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد أن التنسيق بين الوزرات المختلفة ضروري لتجنب مثل هذه التناقضات وضمان سير السياسات الحكومية بسلاسة
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