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أحمد جودة - القاهرة - عبر الإسباني لويس جارسيا مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم عن حزنه الشديد للخسارة التي تعرض الفريق أمام منتخب عمان بهدفين مقابل هدف اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الخليج العربي خليجي 26 المقامة بالكويت.

جارسيا مدرب قطر يصف الخسارة أمام عمان بالقاسية والصعبة

ووصف جارسيا في المؤتمر الصحفي بعد المواجهة الخسارة بالقاسية والصعبة جدًا في ظل الأداء الجيد الذي قدمه الفريق القطري.

وقال المدرب: "في بداية المباراة لعبنا بطريقة جيدة وتقدمنا في النتيجة، ولكن لم نحافظ على تقدمنا واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء عدل منها المنتخب العماني النتيجة قبل نهاية الشوط الأول".

وأضاف: "في الشوط الثاني حاولنا أن نضاعف النتيجة ونسجل الهدف الثاني ولكننا لم نتمكن من ذلك قبل أن يسجل المنتخب العماني ثاني الأهداف ويصعب المهمة بعض الشيء... وخلال دقائق المباراة المتبقية كنا قادرين على التسجيل ومعادلة النتيجة على الأقل لكن الحظ عاندنا في الكثير من الفرص التي اتيحت لنا وهو ما جعلنا نضيع النقاط الثلاث".

أما عن رأيه في الأداء والمستوى العام للمنتخب القطري قال: "أنا راض على ما قدمه اللاعبون رغم الخسارة أمام عمان ولعبنا بطريقتنا وحاولنا أن نخرج بنتيجة إيجابية ولكن هذا هو حال كرة القدم هناك الفوز والخسارة". وتابع "سنحاول تحسين المستوى والأداء حتى بعد خسارة الأمس لأنه في كرة القدم عليك أن تحاول دائما حتى تصل".

وبسؤاله عن مستوى أكرم عفيف وعما إذا كانت طريقة لعبه سلبية نوعا ما في اللقاء قال: "بالعكس أنا لا أوافق على هذا الطرح، أكرم عفيف لاعب كبير ويبقى الأفضل على المستوى الآسيوي والخليجي ودائما ما يقدم الإضافة المطلوبة للمنتخب القطري حتى في أصعب الظروف، واليوم حاول تقديم كل ما لديه من أجل الخروج بنتيجة مرضية رغم ظروفه العائلية الخاصة".

وعن طريقة لعبه والاعتماد على الكرات العرضية قال:"حاولنا التنويع في طريقة اللعب وتوفير مساحات من أجل الوصول لمنطقة الخصم ولكن في النهاية لم نوفق في تحقيق هدف الفوز".

واختتم المدرب قائلا: "الخسارة كانت قاسية وصعبة علينا لأننا كنا قادرين على الخروج على الأقل بنتيجة التعادل من المباراة الهامة بالجولة الثانية، ولكن سنعمل دائما على التصحيح وتحسين المستوى مستقبلا".