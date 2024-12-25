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أحمد جودة - القاهرة - أكد أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، أن ناديه يخطط للدخول بقوة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

بوستيكوجلو: توتنهام بحاجة لتعزيز صفوفه عند فتح سوق الانتقالات

وعانى توتنهام من عدة غيابات مؤثرة سواء بسبب الإصابات أو الإيقافات على مدار الشهر الماضي، مما جعله يتراجع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في ظل سلسلة من النتائج المهتزة.

وعقب الفوز المثير 4 / 3 على مانشستر يونايتد في دور الثمانية بكأس الرابطة يوم الخميس الماضي، تلقى توتنهام خسارة قاسية 3 / 6 أمام ضيفه ليفربول، أول أمس الأحد، بالدوري الإنجليزي، قبل رحلة الفريق لملاقاة مضيفه نوتينجهام فورست في المرحلة الـ18 للبطولة، بعد غد الخميس.

وأكد بوستيكوجلو أن توتنهام يهدف إلى تعزيز قدراته في سوق الانتقالات القادم، حيث قال "كما أوضحت منذ فترة، كنا نخطط لإبرام صفقات. وكان الكثير منها سيجري في نفس الوقت الذي نحن فيه الآن. ومن الإنصاف القول إننا ما زلنا نعاني من نقص في بعض المراكز ونحتاج لتقوية صفوف الفريق".

شدد المدرب الأسترالي في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "الشهر القادم هو الأصعب من حيث نوع اللاعبين الذين يمكنك إحضارهم. بالنسبة لنا، من المثالي - لأي نادٍ، أعتقد - أن ترغب في ضم لاعبين سيجعلونك أقوى".

وأوضح "أعتقد أن تواجدنا بالدور قبل النهائي لكأس الرابطة، بالإضافة لاستمرار مشاركتنا الأوروبية وكذلك اللعب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وخوض جميع المسابقات، لا تجعل روزنامة مبارياتنا تقل في أي مرحلة. لذلك أعتقد أن هذا منطقي. سنحاول تعزيز صفوفنا. سننتظر ونرى أين سيتواجد الفريق".

يشار إلى أن توتنهام يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.