محمود قابيل يعود بقوة في رمضان 2025: إطلالة شبابية وتعاون ناري مع محمد سامي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

أشعل الفنان المصري القدير محمود قابيل مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره الأول بترويج لمسلسله الجديد “سيد الناس” المقرر عرضه في رمضان 2025. وقد لفت قابيل الأنظار بإطلالته الأنيقة والشبابية، حيث ظهر بشعر أبيض أنيق وذقن مميزة، مما أظهر حفاظه على لياقة بدنية عالية رغم تقدمه في العمر.

تعاون ناري بين محمود قابيل ومحمد سامي

وفي لقاء قصير مع برنامج “Arabwood”، دافع قابيل عن المخرج محمد سامي، الذي يتعاون معه لأول مرة في مسلسل “سيد الناس”، ورد على الانتقادات التي وجهت إلى سامي ووصفته بأنه “ديكتاتور” في موقع التصوير. أكد قابيل أن الفن لا يحتمل الديكتاتورية، وأن سامي مخرج محترم يحترم الممثلين ويحرص على تقديم عمل فني متميز.

“سيد الناس”: عمل ضخم يجمع نخبة من النجوم

يشارك في مسلسل “سيد الناس” نخبة من نجوم الدراما المصرية، أبرزهم عمرو سعد، خالد الصاوي، إلهام شاهين، منة فضالي، عماد زيادة، بشرى، أحمد رزق، أحمد فهمي، طارق النهري، ونشوى مصطفى. ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا نظرًا للقاعدة الجماهيرية الواسعة التي يتمتع بها أبطاله.