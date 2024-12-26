خالد أبو المكارم يطالب بإلغاء الإجازات في قطاع الجمارك

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 06:15 صباحاً - باره عريان_ قال المهندس خالد أبو المكارم ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن فترة التخليص الجمركي سواء في الصادر أو الوارد، تعد أحد المشكلات العاجلة التي يطالب بحلها في أسرع وقت، آملًا إلغاء الإجازات في قطاع الجمارك.

ونوه أبو المكارم في تصريحاته خلال اجتماع رئيس الوزراء مع المستثمرين بالقطاعات المختلفة، مساء أمس الأربعاء، أن التعليمات الخاصة باستمرار الجمارك المصرية في العمل دون توقف على مدار الأسبوع، بما في ذلك أيام العطلات والإجازات الرسمية، لم تُنفذ حتى الآن.

ولفت رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إلى أن ما يتكبده المستثمرين من أرضيات وغيرها، يتخطى في بعض الأحيان نصف قيمة ” الكونتينر “.

وقال إن المشكلات الأساسية التي يواجهها المستثمر تتلخص في 3 محاور، هم الجمارك، وملف الغاز، ودعم الصادرات على المدى المتوسط، متوقعًا زيادة الصادرات المصرية بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام المقبل، إذا تم حل تلك المشكلات.