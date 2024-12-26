ياسين منصور يطالب الحكومة بتبني سياسات تحفيزية لمضاعفة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 06:15 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بالم هيلز للتطوير العقاري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تمثل أحد أبرز المصادر الاستراتيجية لتدفق العملة الصعبة في مصر، لافتًا إلى أنها تعد الرافد الأسرع لدعم الاحتياطي النقدي .

ودعا منصور، خلال تصريحاته باجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري مع المستثمرين أمس الأربعاء، إلى ضرورة تبني سياسات تحفيزية تسهم في مضاعفة هذه التحويلات، من بينها تخفيض الرسوم الجمركية، وتوفير خدمات مرنة وميسرة تُقدَّم بالجنيه المصري، بحيث تعكس توجهًا إيجابيًا نحو تحفيز العاملين بالخارج على زيادة تحويلاتهم.

وشدد على أهمية معالجة التفاوت بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازي، مشيرًا إلى أن تحقيق المساواة بينهما يُعد خطوة جوهرية لبناء الثقة في النظام المالي الرسمي، ما يعزز من قدرة الدولة على جذب التحويلات عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق غير الرسمية.