ياسين منصور: يجب إعادة النظر في السياسات الضريبية لتحفيز…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 06:15 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، أهمية إعادة النظر في السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمارات المحلية والدولية.

وأشار منصور خلال اجتماع رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين المنعقد مساء أمس الأربعاء، إلى التجربة الأمريكية في تطبيق نظام “green card” والإعفاءات الضريبية للمستثمرين، موضحًا أن هذا النموذج يمكن أن يكون له دور فعال في تسديد الديون الأمريكية وفقًا لما ذكره العاملين في القطاع المالي.

ولفت منصور إلى أن مصر يمكن أن تستفيد من هذا النظام لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاع العقاري، موضحًا أن المبادرات العقارية الحالية، رغم أهميتها، ليست كافية بمفردها لتعزيز التدفقات الاستثمارية.

وأضاف أنه من الضروري تبني استراتيجية ضريبية أكثر مرونة، تشمل إلغاء بعض الضرائب التي تشكل عائقًا أمام جذب الاستثمارات.

وأشار ألى أن العديد من المستثمرين الأجانب يواجهون تحديات كبيرة في دول مثل إنجلترا، حيث شهدت الضرائب ارتفاعًا ملحوظًا مع إلغاء بعض المزايا التي كانت تقدم للأجانب العاملين بالبلاد.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وقال: “قد يكون من المفيد لمصر تبني نموذج مشابه لبعض الدول التي خففت من الضرائب أو ألغتها تمامًا، مثل إيطاليا، حيث تُعفى الاستثمارات الأجنبية من الضرائب، مما يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي”