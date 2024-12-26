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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ياسين منصور يطالب بإجراء دراسات دولية لفهم تحديات السياحة من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 06:15 صباحاً - يارا الجنايني_ طالب ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، إجراء أبحاث دولية متخصصة وذات مستوى عالٍ لفحص العوامل التي تؤثر في تدفق السياحة إلى مصر.
وأوضح منصور خلال اجتماع رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين، أمس الأربعاء، أن هذه الأبحاث يجب أن تشمل دراسات في مختلف أنحاء العالم، لا سيما في أمريكا وأوروبا، لمعرفة الأسباب التي تمنع السياح من العودة إلى مصر، فضلاً عن تحديد الجوانب التي تستهوي الزوار وتلك التي قد تؤثر سلبًا على تجربتهم.
وأضاف أن هذه الدراسات ستساهم بشكل كبير في تحسين القطاع السياحي، عبر تسليط الضوء على المعوقات والعمل على معالجتها، مما يساعد في تقديم تجربة سياحية تلبي تطلعات الزوار وتدفعهم للعودة مجددًا.
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