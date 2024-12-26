- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر هشام طلعت مصطفى: الشركات الدولية هي الأنسب لإدارة المطارات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 06:15 صباحاً - يارا الجنايني_ قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إن فكرة طرح المطارات على القطاع الخاص تعد خطوة ممتازة في تعزيز قطاع السياحة بمصر.
وأكد خلال كلمته باجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري مع عدد من المستثمرين، على أهمية تطوير إدارة المرافق السياحية مثل المعابد والأهرامات، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الاستمرار في إدارتها بالأسلوب الحالي، ويجب الاستعانة بشركات دولية متخصصة لإدارة هذه المرافق بشكل احترافي.
وأشار إلى أن السياحة المصرية بحاجة إلى أفكار خارج الصندوق لتحقيق أهداف الحكومة في جذب عدد أكبر من السياح، مؤكدًا أن الحكومة يجب أن تتبنى حلولًا مبتكرة لإدارة المطارات وشركات الطيران الوطنية لمواكبة الزيادة المستهدفة في عدد السياح، التي قد تصل إلى 40 مليون سائح في المستقبل.
وشدد على أن التوجه نحو الطرح العالمي للمرافق السياحية سيسهم في جذب عروض أفضل من القطاع الخاص، بما يعزز من تدفق العملة الصعبة إلى الاقتصاد الوطني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام طلعت مصطفى: الشركات الدولية هي الأنسب لإدارة المطارات… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.