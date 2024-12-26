هشام طلعت مصطفى: الشركات الدولية هي الأنسب لإدارة المطارات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 06:15 صباحاً - يارا الجنايني_ قال رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، إن فكرة طرح المطارات على القطاع الخاص تعد خطوة ممتازة في تعزيز قطاع السياحة بمصر.

وأكد خلال كلمته باجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري مع عدد من المستثمرين، على أهمية تطوير إدارة المرافق السياحية مثل المعابد والأهرامات، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الاستمرار في إدارتها بالأسلوب الحالي، ويجب الاستعانة بشركات دولية متخصصة لإدارة هذه المرافق بشكل احترافي.

وأشار إلى أن السياحة المصرية بحاجة إلى أفكار خارج الصندوق لتحقيق أهداف الحكومة في جذب عدد أكبر من السياح، مؤكدًا أن الحكومة يجب أن تتبنى حلولًا مبتكرة لإدارة المطارات وشركات الطيران الوطنية لمواكبة الزيادة المستهدفة في عدد السياح، التي قد تصل إلى 40 مليون سائح في المستقبل.

وشدد على أن التوجه نحو الطرح العالمي للمرافق السياحية سيسهم في جذب عروض أفضل من القطاع الخاص، بما يعزز من تدفق العملة الصعبة إلى الاقتصاد الوطني.