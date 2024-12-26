ياسين منصور: تخصيص الشركات الناجحة فقط لتحفيز الاقتصاد

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 06:15 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، أهمية خصخصة الشركات الناجحة فقط، قائلًا “من الضروري أن نخصخص الشركات التي تتمتع بالنجاح، وليس مجرد محاولة زيادة الأسعار أو رفع القيمة السوقية لبعض الشركات دون مراعاة فعاليتها الاقتصادية، فذلك لن يكون له جدوى.”

وقال منصور خلال اجتماع رئيس الوزراء بعدد من المستثمرين المنعقد مساء أمس الأربعاء، أن تخصيص الشركات يجب أن يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحفيز القطاع الخاص، مشددًا على ضرورة التركيز على الشركات التي يمكنها النمو والابتكار بشكل مستدام، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.