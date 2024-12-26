رئيس الوزراء: نستهدف زيادة معدل نمو القطاعات الإنتاجية بنسبة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 06:15 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أهمية تحقيق نمو مستدام في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة، مع التركيز على ضرورة الوصول إلى نسب نمو سنوية تبلغ 15% في هذه القطاعات.

وأوضح خلال اجتماعه مع عدد من المستثمرين، أن هذا الهدف الطموح يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال آليات عمل منسقة ومتوافقة لضمان تجاوز التحديات الراهنة والمضي قدمًا نحو تحقيق تنمية شاملة تدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة.

وأضاف مدبولي أن التنسيق المستمر والفعال بين الحكومة والقطاع الخاص يعد من الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف، مشددًا على ضرورة تجنب أي تعارض في السياسات أو الإجراءات التنفيذية التي قد تعيق تقدم الخطط الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية التعامل بمرونة وواقعية مع التحديات القائمة، وفي مقدمتها مسألة معدلات الفائدة المرتفعة التي تمثل عامل ضغط كبير على قرارات الاستثمار.

وأشار إلى أن قضية الفائدة المرتفعة تعد من القضايا الجوهرية التي يجب التعامل معها بحذر، نظرًا لأن تلك المعدلات تشكل عقبة كبيرة أمام استمرارية النمو في قطاعات حيوية مثل الصناعة، التي تمثل أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني، وتعد ركيزة أساسية لاستدامة التنمية الاقتصادية.