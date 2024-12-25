القاهرة - محمد ابراهيم - أبطال "المداح 5" يحتفلون بعيد ميلاد غادة عادل

احتفل فريق عمل مسلسل "المداح أسطورة العودة" بعيد ميلاد الفنانة غادة عادل خلال تصوير كواليس العمل، حيث ظهرت غادة عادل في أجواء مميزة مع فريق العمل، وهو ما تم نشره عبر برنامج ET بالعربي على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام.

والمسلسل يُعد استكمالًا لسلسلة "المداح" الناجحة التي تم عرض أجزائها في السنين السابقة وتحديدا في شهر رمضان الكريم، ويشارك في بطولته عدد من النجوم إلى جانب غادة عادل، وهو من الأعمال المنتظرة في الموسم المقبل.

الفنانة غادة عادل



من ناحية أخرى، اعتذرت الفنانة غادة عادل عن المشاركة في مسلسل "سيد الناس" الذي يقدمه الفنان عمرو سعد للمنافسة في موسم رمضان المقبل، المسلسل من إخراج محمد سامي، وكان من المفترض أن تقدم غادة دورًا محوريًا فيه، لم تكشف غادة عادل عن الأسباب الكامنة وراء اعتذارها، لكن بعض المصادر ترجح أن الأمر يعود لارتباطاتها بمشاريع فنية أخرى تتزامن مع فترة تصوير المسلسل.

يُعد مسلسل "سيد الناس" أحد أبرز الأعمال المنتظرة لموسم الدراما الرمضاني المقبل، ويجمع العمل نخبة من النجوم، أبرزهم عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، محمد شاهين، طارق النهري، ومن المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل وهو من إخراج محمد سامي.