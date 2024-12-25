تفاصيل مسلسل ريهام حجاج الجديد رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - تشارك الفنانة ريهام حجاج في السباق الرمضاني القادم 2025 بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم أثينا أو كنترول، والعمل مكون من 15 حلقة.

قصة مسلسل كنترول

ويتناول مسلسل كنترول بطولة ريهام حجاج سلبيات السوشيال ميديا والمشاكل التي تنتج عنها، وتدور احداث في إطار اجتماعي.

ابطال مسلسل كنترول

ويضم مسلسل كنترول بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، ونبيل عيسى، وجاري التعاقد مع باقي أبطال المسلسل خلال الفترة الحالية، ومن تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

اخر اعمال ريهام حجاج

وكان اخر اعمال ريهام حجاج هو مسلسل صدفة الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي 2024، وظهرت ريهام خلال أحداث العمل بشخصية مُدرسة اسمها صُدفة، وتجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها، وشاركها البطولة خالد الصاوي، عصام السقا، رحاب الجمل، سلوى خطاب، فراس سعيد، نور إيهاب، سليم الترك، وعلاء خالد، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

وايضا قدمت ريهام حجاج مسلسل بعنوان جميلة في موسم دراما رمضان 2023، ودارت أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي، وسلط الضوء على مشاكل الميراث وبعض المشكلات الزوجية، وظهرت حجاج خلاله متزوجة من هاني عادل، عُرض في 30 حلقة، وشارك بجانب ريهام حجاج في بطولته، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، أحمد الشامي، سامح الصريطي، ومروة الأزلي، والعمل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

كما تغيبت ريهام حجاج عن السينما منذ 6 سنوات، عندما قدمت فيلم رغدة متوحشة مع رامز جلال في 2018، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي، والفيلم من بطولة رامز جلال، ريهام حجاج، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، إنتصار، سامي مغاوري، ويزو، نسرين أمين، وحمدي الوزير، والفيلم من تأليف علي غالب ولؤي السيد وإخراج محمود كريم، وحصد إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه وقت عرضه.