أحمد جودة - القاهرة - بإطلالة مميزة.. مي عمر تحتفل بالكريسماس

شاركت مي عمر جمهورها ومتابعيها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" وكافة منصات التواصل الاجتماعي صورًا مميزة من احتفالها بالكريسماس، ويتسعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.



إطلالة مي عمر

حيث ظهرت في الصور بفستان قصير جريء وأنيق باللون الأحمر، واعتمدت إنسدال شعرها وعبرت عن مشاعرها الدافئة تجاه جمهورها في تعليقها:

"عيد سعيد للجميع، أتمنى لكم جميعًا موسم أعياد مليئًا بالحب والضحك والذكريات التي لا تُنسى، لتكن قلوبكم دافئة وبيوتكم أكثر إشراقًا."

منشور الفنانة مي عمر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

الإطلالة لاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين، حيث عبروا عن إعجابهم بجمالها ورقيها على الصور التي قامت بنشرها.



أحدث أعمال الفنان مي عمر

من ناحية أخرى تواصل الفنانة مي عمر تحضيراتها لمسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "اش اش"، والذي من المقرر عرضه في موسم دراما للعام المقبل 2025، والذي يعد واحد من أبرز المسلسلات المنتظرة في موسم دراما رمضان المقبل، ويأتي ذلك عبد النجاح الكبير الذي حققته مي عمر في رمضان الماضي من خلال مسلسل نعمة الأڤوكاتو.

طاقم عمل مسلسل إش إش

يذكر أن مسلسل إش إش يضم نخبه من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة انتصار، مي عمر، ماجد المصري، هاله صدقي، دينا، محمد الشرنوبي، طارق النهري، وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف محمد سامي.