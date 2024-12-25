سلمى أبو ضيف تشن هجوماً عنيفاً على السوشيال ميديا: “العالم الافتراضي وهم كبير”

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 06:56 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

في خطوة جريئة، شنت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف هجوماً لاذعاً على عالم السوشيال ميديا، معتبرة أنه يخلق وهمًا كبيرًا ويؤثر سلبًا على تصورات الناس وأحكامهم.

“العالم الافتراضي وهم كبير”:

في منشور طويل عبر حسابها على إنستجرام، انتقدت سلمى أبو ضيف بشدة الاعتماد الكبير على السوشيال ميديا في تكوين الأحكام والآراء حول الآخرين. وأشارت إلى أن الصور والمقاطع التي نراها على هذه المنصات لا تعكس سوى جزء ضئيل من حياة الأشخاص، وأننا نميل إلى بناء أحكام سطحية بناءً على هذه الصور.

رسالة قوية للجمهور:

وجهت سلمى رسالة قوية لمتابعيها، حثتهم فيها على عدم تصديق كل ما يرونه على السوشيال ميديا، وأن يكونوا أكثر انتقائية في الأحكام التي يصدرونها على الآخرين. ودعت إلى ضرورة التعمق في فهم الأشخاص ومعرفتهم بشكل شخصي قبل الحكم عليهم.

صدى واسع للمنشور:

أثار منشور سلمى جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاقى تأييداً كبيراً من جمهورها الذين أشادوا بصراحتها وجرأتها في طرح مثل هذه القضايا.

ارتباط المنشور بأعمال سلمى الفنية:

يأتي هذا الهجوم من سلمى أبو ضيف في أعقاب نجاح مسلسلها الأخير “أعلى نسبة مشاهدة”، والذي تناول تأثير السوشيال ميديا على حياة الشباب. ويبدو أن تجربتها في هذا المسلسل قد أثرت بشكل كبير على نظرتها إلى هذا العالم الافتراضي.