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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت لعبة العراق الآن.. بث مباشر مباراة العراق والبحرين دون تقطيع في كأس الخليج 26.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الخليجية والعربية نحو المواجهة المرتقبة بين منتخبي العراق والبحرين، في إطار الجولة الثانية من منافسات كأس الخليج العربي الـ26، والتي تُقام على استاد جابر الأحمد الدولي بالكويت. تعد المباراة من أقوى المواجهات في البطولة، حيث يسعى كلا المنتخبين لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط ثمينة تقرّبهما من التأهل إلى الأدوار النهائية.

موعد مباراة العراق والبحرين بث مباشر اليوم

تنطلق مباراة العراق والبحرين اليوم في الأوقات التالية:

7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

8:30 مساءً بتوقيت العراق والمملكة العربية السعودية.

9:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

سيتم بث المباراة مباشرة عبر مجموعة من القنوات الرياضية المفتوحة التي تتيح للجماهير متابعة اللقاء مجانًا.

يلا شوت لعبة العراق الآن.. بث مباشر مباراة العراق والبحرين دون تقطيع في كأس الخليج 26

القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين بث مباشر

سيتم نقل مباراة العراق والبحرين بث مباشر عبر مجموعة من القنوات الرياضية المفتوحة والمجانية، أبرزها:

قناة الكأس القطرية. قناة الرابعة العراقية. قناة دبي الرياضية. قناة الكويت الرياضية. قناة SSC السعودية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق والبحرين بث مباشر

1- قناة الكويت الرياضية HD:

القمر الصناعي: نايل سات.

نايل سات. التردد: 11054.

11054. الاستقطاب: عمودي (V).

عمودي (V). معدل الترميز: 27500.

27500. تصحيح الخطأ: 5/6.

2- قناة الكأس القطرية HD:

القمر الصناعي: نايل سات.

نايل سات. التردد: 11919.

11919. الاستقطاب: أفقي (H).

أفقي (H). معدل الترميز: 27500.

27500. تصحيح الخطأ: 3/5.

3- قناة SSC السعودية HD:

القمر الصناعي: نايل سات.

نايل سات. التردد: 12523.

12523. الاستقطاب: عمودي (V).

عمودي (V). معدل الترميز: 27500.

27500. تصحيح الخطأ: 5/6.

4- قناة أبوظبي الرياضية HD:

القمر الصناعي: نايل سات.

نايل سات. التردد: 11526.

11526. الاستقطاب: أفقي (H).

أفقي (H). معدل الترميز: 27500.

27500. تصحيح الخطأ: 5/6.

تشكيلة منتخب العراق المتوقعة أمام البحرين اليوم

من المتوقع أن يدخل المدرب العراقي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جلال حسن.

جلال حسن. خط الدفاع: مهند جعاز – زيد تحسين – مناف يونس – مصطفى سعدون.

مهند جعاز – زيد تحسين – مناف يونس – مصطفى سعدون. خط الوسط: علي جاسم – أمجد عطوان – إبراهيم بايش – يوسف أمين.

علي جاسم – أمجد عطوان – إبراهيم بايش – يوسف أمين. خط الهجوم: أيمن حسين – أحمد ياسين.

سيعتمد المنتخب العراقي على خبرات أيمن حسين في خط الهجوم، بالإضافة إلى قوة خط الوسط المتمثل في إبراهيم بايش وأمجد عطوان.

تشكيلة منتخب البحرين المتوقعة أمام العراق اليوم

من جانبه، سيدخل المدرب البحريني اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لطف الله.

لطف الله. خط الدفاع: حمد الشمسان – أمين بن عدي – وليد الحيام – الخلاصي.

حمد الشمسان – أمين بن عدي – وليد الحيام – الخلاصي. خط الوسط: علي مدن – كميل الأسود – سيد ضياء – مهدي الحميدان.

علي مدن – كميل الأسود – سيد ضياء – مهدي الحميدان. خط الهجوم: محمد مرهون – مهدي عبد الجبار.

يعتمد المنتخب البحريني على صلابة دفاعه وسرعة لاعبي خط الوسط، بالإضافة إلى الهجمات المرتدة الفعّالة.

تحليل مواجهة العراق والبحرين بث مباشر

1- منتخب العراق: طموح الفوز وتصدر المجموعة

يدخل المنتخب العراقي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على المنتخب اليمني بهدف نظيف. يتمتع "أسود الرافدين" بخط دفاع قوي وحارس مرمى متمرس. رغم القوة الدفاعية، يواجه الفريق مشكلات واضحة في استغلال الفرص الهجومية.

أبرز نقاط القوة:

صلابة دفاعية واضحة.

لاعبون متمرسون في خط الوسط.

أبرز نقاط الضعف:

ضعف استغلال الفرص الهجومية.

غياب الفاعلية الهجومية.

2- منتخب البحرين: القوة الهجومية وثقة الفوز الكبير

على الجانب الآخر، يدخل المنتخب البحريني المواجهة بثقة كبيرة بعد تحقيق فوز عريض على المنتخب السعودي بنتيجة 5-2. أظهر المنتخب البحريني قوة هجومية واضحة وقدرة على استغلال أنصاف الفرص.

أبرز نقاط القوة:

هجوم قوي وفعّال.

استغلال مثالي للكرات الثابتة.

أبرز نقاط الضعف:

بعض الأخطاء الدفاعية تحت الضغط.

البطء أحيانًا في العودة إلى الدفاع.

السيناريو المتوقع للمباراة

من المتوقع أن يبدأ المنتخب العراقي المباراة بحذر دفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

في المقابل، سيحاول المنتخب البحريني فرض أسلوبه الهجومي منذ الدقائق الأولى.

المباراة ستكون مفتوحة، خاصة إذا تمكن أي من الفريقين من التسجيل مبكرًا.

كيفية مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر دون تقطيع

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