نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أبرزهم صلاح".. برشلونة يضع 6 لاعبين على أولوياته لتدعيم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح أصبح ضمن قائمة تضم 6 لاعبين على رأس أولويات نادي برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة يضع 6 لاعبين على أولوياته

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي، ويحيط الغموض بمستقبله في ظل عدم تجديد التعاقد حتى الآن. هذا الوضع أثار العديد من التكهنات حول وجهته القادمة، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي يحظى به من أندية كبرى في أوروبا.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة قد وضع قائمة مكونة من 6 لاعبين في القارة الأوروبية الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم، ويسعى النادي للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل. تضم هذه القائمة كل من:

محمد صلاح (ليفربول)

توماس بارتي (أرسنال، لاعب وسط)

جوناثان ديفيد (ليل الفرنسي، مهاجم)

جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ، لاعب وسط)

ألفونسو ديفيز (بايرن ميونخ، ظهير أيسر)

جوناثان تاه (باير ليفركوزن الألماني، مدافع)

محمد صلاح يتصدر هدافي البريميرليج

في سياق متصل، يتصدر محمد صلاح حاليًا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، حيث أحرز 15 هدفًا حتى الآن، متفوقًا بفارق هدفين على أقرب منافسيه، إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل 13 هدفًا.