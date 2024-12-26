دي لا فوينتي أفضل مدرب للمنتخبات لعام 2024

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - حصل لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، كأفضل مدير فني للمنتخبات لعام 2024، وفقاً للاتحاد الدولي لتأريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS).

وقاد دي لا فوينتي المنتخب الإسباني للتتويج بلقب بطولة يورو 2024، ليحصل على 274 نقطة.

وتفوق المدرب الإسباني على كلاً من ليونيل سكالوني (مدرب الأرجنتين)، وديديه ديشامب (مدرب فرنسا).

وجاءت المراكز من 4 حتى 10، على النحو التالي:

4- جاريث ساوثجيت (منتخب إنكلترا).

5- إيمرسون فايي (منتخب كوت ديفوار).

6- جوليان ناجلسمان (منتخب ألمانيا).

7- نيستور لورينزو (منتخب كولومبيا).

8- فينتشنزو مونتيلا (منتخب تركيا).

9- ويلي ساجنول (منتخب جورجيا).

10- مارسيلو بيلسا (منتخب أوروجواي).