فان دايك: أريد أن أكون أول لاعب هولندي يحقق هذا الأمر

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 02:47 مساءً - أكد فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول، أنه يطمح للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي رفقة الريدز، مشيراً إلى أن بإمكانه اللعب على أعلى مستوى لعدة مواسم إضافية.

وينتهي عقد فان دايك مع ليفربول، مع نهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد، حتى الآن..

وفي تصريحات لشبكة “أمازون برايم”، قال المدافع الهولندي: “أنا أحب النادي، والنادي يحبني. أنا أحب الجماهير، والجماهير تحبني، وهذا أساس جيد جداً للنجاح”.

وأضاف: “في رأيي، يمكنني اللعب لمدة ثلاث أو أربع سنوات أخرى على الأقل على أعلى مستوى. سنرى ما يحمله المستقبل”.

وأتم: “الأمر لا يتعلق بي، لكنني أود أن أكون أول لاعب هولندي يفعل ذلك. أعتقد أن هذا ممكن. هذا ما نعمل من أجله كفريق”.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنكليزي، برصيد 39 نقطة..