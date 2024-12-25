انت الأن تتابع خبر فستان لافت.. نانسي عجرم تتألق احتفالا بالكريسماس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة نانسي عجرم، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة وجذابة.

وتألقت نانسي عجرم، مرتديه فستان طويل ولافت باللون الاخضر، وجاء الفستان بتصميم جذاب يكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد نانسي عجرم ،في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار روج باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت نانسي عجرم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.