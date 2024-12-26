نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف علق تامر حسني على تصريحات رامي صبري الخاصه به في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان تامر حسني على تصريحات رامي صبري بشأن تعاونها معا في دويتو غنائي من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

كتب تامر حسني:' حبيبي يا رامي إنت قبل ما تكون نجم كبير ومُهم إنت صاحبي من أيام الطفوله ودي حاجات الناس متعرفهاش ويمكن مكنش في فُرصه نحكي ده قبل كده.. إنت يا رامي صاحب عُمر ومشوار مشيناه من الطفوله وأنا في الصوره ماسك المايك لأخويا ولصوت مصري عظيم يستحق".

أضاف:' شُكرًا يا حبيبي على كلامك الغالي اللي من القلب أنا فعلًا إشتغلت معاك من كل قلبي وبكُل حرص علينا إحنا الاتنين بكُل التفاصيل بدافع الحُب والصداقه وإن ربنا يكرمنا مع بعض، أعتقد إن التعاون ده هيحمس كُل جيلنا إنه يعمل أفكار مشاركه كده وأنا بنادي بيها من زمان من أيام تامر وشيرين وبعدها تامر وبهاء في أغنية قوم اقف وأنا وإنت بعدها إتكلمنا من سنين عشان نجمع البعض من جيلنا وعملنا المستحيل و للأسف معرفناش فقولنا نبدأ بنفسنا عشان نحمس الكُل".

واختتم حديثه:' حقيقي جمهورنا يستاهل مننا كُل الجديد وكل المُفاجآت اللي تفرحه والمطربين اللي هييجوا بعدنا يستحقوا إنهم يتعلموا ده مننا عشان يكملوه للي بعدهم إنتظروا كليب فعلًا مبيتنسيش بيني وبين أخويا النجم الكبير رامي صبري باشا".