لماذا يحمل البعض أكثر من هاتف ذكي؟ دوافع متعددة تكشفها الدراسات

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ولكن لماذا يختار بعض الأشخاص حمل أكثر من جهاز؟ هذه الظاهرة، التي تُعرف أحيانًا باسم “ظاهرة الهواتف المزدوجة”، لها أسباب ودوافع متعددة، تتراوح بين الاحتياجات العملية والاعتبارات النفسية. في هذا المقال، سنستكشف الأسباب الرئيسية وراء حمل البعض لأكثر من هاتف ذكي.

فصل العمل عن الحياة الشخصية: يُعد هذا السبب الأكثر شيوعًا. يستخدم الكثيرون هاتفًا للعمل وآخر للاستخدام الشخصي، وذلك لفصل جهات الاتصال والتطبيقات والبيانات، ما يُساعد على تنظيم الحياة وتقليل التداخل بين العمل والحياة الخاصة.

تعدد شرائح الاتصال: قد يحتاج البعض إلى استخدام أكثر من شريحة اتصال لأسباب مختلفة، مثل توفير تكاليف المكالمات أو استخدام شرائح دولية أثناء السفر. حمل هاتفين يُسهل إدارة هذه الشرائح.

اختبار التطبيقات وتطويرها: يستخدم مطورو التطبيقات في كثير من الأحيان هواتف متعددة لاختبار تطبيقاتهم على أجهزة وأنظمة تشغيل مختلفة.

التصوير الفوتوغرافي والفيديو: قد يفضل البعض استخدام هاتف بكاميرا عالية الجودة للتصوير الفوتوغرافي والفيديو، بينما يستخدمون هاتفًا آخر للمهام اليومية.

الألعاب: قد يستخدم عشاق الألعاب هاتفًا مخصصًا للألعاب يتميز بمواصفات قوية وأداء عالٍ، بينما يستخدمون هاتفًا آخر للاتصالات والمهام الأخرى.

هاتف احتياطي: قد يحمل البعض هاتفًا احتياطيًا تحسبًا لفقدان أو تلف الهاتف الرئيسي.

الخوف من فقدان شيء (FOMO): يُشير هذا المصطلح إلى الخوف من تفويت الأحداث والمستجدات على وسائل التواصل الاجتماعي. قد يدفع هذا الخوف البعض إلى حمل أكثر من هاتف لمتابعة مختلف المنصات والتطبيقات.

القلق والتوتر: يرى بعض الخبراء النفسيين أن حمل أكثر من هاتف قد يرتبط بمشاعر القلق والتوتر، حيث يشعر الشخص بحاجة دائمة إلى البقاء على اتصال وتفقد الإشعارات.

المباهاة والتفاخر: في بعض الحالات، قد يكون حمل أكثر من هاتف وسيلة للمباهاة والتفاخر أمام الآخرين.