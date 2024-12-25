طريقة عمل ماسك الكركم الخرافي في تفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد

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رياض - احمد صلاح - يعد ماسك الكركم من أروع وأفضل أنواع الماسكات الطبيعية التي تساعد على تغذية البشرة وإزالة التجاعيد المبكرة للأبد، حيث يعمل الماسك على تفتيح لون الجلد وتجديد خلايا البشرة الميتة ويعيد إصلاحها من جديد مهما كان عمرك، كما يعمل على إخفاء الخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تظهر على الوجه في مرحلة الشباب ويمنع ظهور الكلف والبقع السوداء نهائيًا، وسوف نتعرف معكم من خلال بوابة الصبح الإخبارية على طريقة عمل ماسك الكركم السحري الرائع في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل ماسك الكركم

نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة لعمل ماسك طبيعي رائع يغذي البشرة وسوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

ملعقة كبيرة من الكركم الناعم.

ملعقتان كبيرتان من عصير الخيار.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة عمل ماسك الكركم السحري في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات سهلة وسريعة بالمنزل وهي كالتالي: –

نحضر طبق عميق ونضع به جميع المكونات الجافة، ثم نقلبهم مع بعض.

نقوم بإضافة عصير الخيار للخليط ونمزج المكونات جيدًا.

نقوم بإضافة الزبادي ونقلب باستمرار حتى نحصل على خليط متجانس ثقيل القوام.

نوزع الخليط على الوجه بعد غسله بالماء الفاتر.

نترك الماسك على الوجه لمدة عشرين دقيقة حتى يجف.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف نلاحظ الفرق.

نستخدم الماسك ثلاث مرات في الأسبوع حتى تصبح البشرة متفتحة ومشدودة.

فوائد ماسك الكركم للبشرة