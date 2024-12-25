العالم اليوم - العثور على جثة بين عجلات طائرة أميركية

انتم الان تتابعون خبر العثور على جثة بين عجلات طائرة أميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 10:21 مساءً - ذكرت وسائل إعلام محلية أن جثة تم العثور عليها داخل حجرة عجلات طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" بعد هبوطها في هاواي، عقب إقلاعها من شيكاغو.

وكانت الرحلة قد غادرت مطار أوهير الدولي في شيكاغو صباح ليلة عيد الميلاد، وتم اكتشاف الجثة بعد هبوط الطائرة في مطار كاهولوي في هاواي.

وقبل مغادرتها شيكاغو، كانت الطائرة قد قامت برحلة سابقة من مدينة ساو باولو في البرازيل.

لم تتوفر حتى الآن أي معلومات حول هوية الشخص المتوفى.

وقال متحدث باسم شركة "يونايتد إيرلاينز" لشبكة "سي بي إس": "الوصول لحجرة العجلات متاح فقط من خارج الطائرة. في الوقت الحالي، ليس من الواضح كيف أو متى تمكن الشخص من الوصول إلى الحجرة".

وفي بيان صدر عن شرطة ماوي، قالت: "تُجري إدارة شرطة ماوي تحقيقًا نشطًا حول وفاة شخص تم العثور عليه في رحلة قادمة من البر الرئيسي بعد ظهر اليوم".