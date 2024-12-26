رئيس الوزراء: سنكون قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية من…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - باره عريان _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه في ضوء التوقعات بعودة الإنتاج التدريجي للغاز التدريجي، ستكون الدولة قادرة بنهاية 2025 على تلبية الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى التوسعات، مشيرا إلى أنه جاري التفكير حاليا في كيفية منح الأولوية للصناعات التي تسفر عن قيمة مضافة حقيقية، وذلك لتلبية احتياجاتها في التوسع أو إنشاء كيانات جديدة.

وأشار في كلمته خلال اجتماعه مع عدد من المستثمرين بالقطاعات المختلفة أمس، إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار ما وصل إليه سعر الغاز عالميا، منوها إلى أن الغاز الذي تدبره الدولة المصرية من الإنتاج المحلي، تقوم ببيعه بسعر أقل من قيمته السوقية، وبالتالي فأنه نظريا ووفقا للأرقام، تفقد الدولة فرصة بديلة، حيث توفره في السوق المحلي مقابل 4 أو 4.5 أو5 دولار، في حين أنها قادرة على بيعه في الخارج كغاز مسال بـ 12 أو 13دولار.

وأكد رئيس الوزراء أن الفرصة والقيمة المضافة الحقيقية التي تنظر إليها الدولة تتمثل في الصناعة المصرية، وتعظيم دورها، لاسيما وأنها تسفر عن خلق فرص عمل، كما تدعم النمو الاقتصادي.

وتابع قائلا ” قدراتنا على الإنتاج تأثرت خلال الآونة الأخيرة، نتيجة الأزمة الاقتصادية الراهنة، وجاري التحرك حاليا لإعادة الأرقام، علما بأن تقديراتنا لعام 2025 تشير إلى أن هذا الأمر سيستغرق فترة حتى نتمكن من الرجوع مرة أخرى، ولكن رؤيتنا لما بعد 2025 أن الوضع سيشهد تحسن، وسنكون قادرين على تلبية الاحتياجات المستقبلية للصناعة”.