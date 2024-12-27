محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه "أنا البلد".. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان محمد رمضان، أحدث أغانيه التي تحمل إسم "أنا البلد" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



تفاصيل أغنية "أنا البلد"

أغنية "أنا البلد"، من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان كلوبيكس وتاج، وتوزيع كلوبيكس، ولم تُطرح الأغنية بطريقة الفيديو كليب.

كلمات أغنية "أنا البلد"

و تقول كلمات أغنية ”أنا البلد”:

أنا حاطط عاللي حطوا عليك

ومزعل اللي مزعلك

كاسر عين اللي كسروا عينيك

ومشغل اللي مشغلك

بلعب باللي لاعبين بيك

جاي تنافس مين يالا ؟

أنا فوق فوق الناس اللي فوقيك

وكبير كبيرك يبقى أنا



أنا البلد يابن البلد.. أساسي يا كمالة عدد

لما أجي تحسوا بهدد.. ولد.. أسد

جه الملك رفع العلم.. تاريخي خلص كام قلم

لما أجي تحسوا بآلم.. علم.. هرم

انا مداين اللي بيداينوك

ومسلف اللي مسلفك

انا مضايقك اللي بيضايقوك

ومخوف اللي مخوفك

انا اسكت اللي يسكتوك

وبسمع اللي يسمعك

وبثبت اللي يثبتوك

وهو ده اللي بيوجعك



أنا البلد يابن البلد.. أساسي يا كمالة عدد

لما أجي تحسوا بهدد.. ولد.. أسد

جه الملك رفع العلم.. تاريخي خلص كام قلم

لما أجي تحسوا بآلم.. علم.. هرم