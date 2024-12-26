العالم اليوم - وزير الدفاع السعودي يستقبل قائد الجيش اللبناني

انتم الان تتابعون خبر وزير الدفاع السعودي يستقبل قائد الجيش اللبناني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - استقبل وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، الأمير خالد بن سلمان، قائد الجيش اللبناني، العماد جوزاف عون، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين، والأوضاع العامة في لبنان.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، أشار الأمير خالد بن سلمان إلى أن اللقاء تناول استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية ولبنان في المجالات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة لمعالجتها.

يأتي هذا اللقاء في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون مع المؤسسات العسكرية اللبنانية، ودعم استقرار لبنان في ظل التحديات التي يواجهها على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية.