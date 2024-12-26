العالم اليوم - الأمن السوري يقتل "شجاع العلي" المتورط في جرائم مسلحة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - قالت مصادر مختلفة إن "شجاع العلي"، أحد قادة نظام بشار الأسد، قتل ليلة الخميس، في قرية بلقسة بريف حمص، بعد اشتباكات مع عناصر إدارة العمليات العسكرية السورية.

وأكد مراسل دوت الخليج في سوريا خبر مقتل العلي. ووفقا لمصادر سورية، فأن شجاع العلي مسؤول عن جرائم قتل وخطف للمدنيين بريف حمص. وشهدت قرية بلقسة في ريف حمص الغربي اشتباكات عنيفة بين قوات إدارة العمليات العسكرية ومجموعات من نظام الأسد بقيادة شجاع العلي، قبل مقتله. يذكر أن شجاع العلي كان يقود مجموعة تتبع للأجهزة الأمنية في النظام السوري السابق. بينما أشارت مصادر أخرى إلى أن شجاع العلي كان يتزعم فصائل مسلحة مرتبطة بحزب الله.

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