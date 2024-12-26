مي كساب تبدأ تصوير مسلسل" نون النسوة" بتوقيع مها سليم

القاهرة - محمد ابراهيم -

بدأت المنتجة مها سليم التحضيرات والاستعدادت لمسلسل" نون النسوة" وهو اسم مؤقت والذى يعتمد على بطلتين نسائيتين، حيث تعاقدت النجمة مى كساب لتكون البطلة الاولى فى العمل، ومن المقرر ان يعرض العمل فى سباق رمضان المقبل، وهو مكون من 15 حلقة، من تأليف محمد الحناوى، واخراج ابراهيم فخر، وانتاج مها سليم.



ويجرى المخرج إبراهيم فخر جلسات عمل مع صناع العمل للاستقرار على البطلة الثانية امام الفنانة مى كساب، إذ يتضمن العمل الاعتماد على بطلتين، ومن المقرر ان يتم الاعلان عن باقى أسماء الممثلين خلال الايام المقبلة.



وكانت مي كساب حققت نجاحًا كبيرًا في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل العتاولة، وشاركها في بطولته كل من أحمد السقا وطارق لطفي وزينة، ومصطفي ابو سريع ونهي عابدين وهدي الاتربي وغيرهم



الجدير بالذكر أن المنتجة مها سليم شاركت في رمضان الماضي بمسلسلين الأول هو "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.