تعليق أحمد المالكي على تصدر تريند المدرسين بأغنية " انت الأستاذ "

القاهرة - محمد ابراهيم -

علق الشاعر الغنائي أحمد المالكي على تريند المدرسين المتصدر خلال هذه الفترة والذي يقوم فيه الطلاب بتكريم معلمهم على أغنية "انت الأستاذ ' وهى من تأليف أحمد المالكي وغناء مها فتوني.



ونشر المالكي من خلال حساسه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدة فيديوهات معلقًا:" من يوم ماجيت الدنيا وأنا شايف أن المدرس من أهم الناس اللي تستحق التقدير والتحية على دوره في تربية وتعليم الأجيال وتكوين فكر وثقافة الشعوب".

واستكمل:"وفي دلوقتي تريند جديد معمول على تيك توك اسمه تريند المدرسين أن الطلبة بيكرمو المدرس بتاعهم وبينزل الفيديو علي أغنية بحبها ومن الأغاني اللي فخور اني كتبتها

انت الاستاذ ".

رسالة شكر



واختتم:"مليون تحيه لكل مُعلم فاضل بيفيد المجتمع وشكر خاص لميس نهلة وميس سحر ومستر أشرف ومسترعادل حجاج ومستر عبدالحي واي حد علمني اي حرف فيوم من الأيام ".

تفاصيل أغنية انت الأستاذ

وهى من كلمات أحمد المالكي وألحان محمود أنور، وغناء مها فتوني.

كلمات أغنية انت الأستاذ



انت الاستاذ

وانت اللي بنتعلم منه

انت الانجاز

اللي باسمه الناس بيغنو

انت اللي معافر ولا همك

صغرت همومي قصاد همك

انت اللي مخلي الناس

تستقوى على تعبها

خليت العالم حكى عنك

علشان الخوف بيخاف منك

خليت المحنة كإنه ا لعبه بتلعبها

يا أسد واقف بشجاعتك

اديتني دروس بشطارتك

الدنيا بحالها بتاعتك

والعالم رهن اشارتك

الامل انت اللي كتبته

والتعب انت اللي تعبته

وفرضت عليه سيطرتك

وفرضت عليه سيطرتك

انت الانجاز.