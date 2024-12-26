ياسين منصور: الساحل الشمالي فرصة استراتيجية لتخفيف الأعباء…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 06:15 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، أن الساحل الشمالي يمثل فرصة استراتيجية لمصر، حيث أنه لا يقتصر على التنمية العمرانية، بل يمتد ليكون أداة فعالة في مواجهة الأعباء المالية.

وأشار منصور خلال اجتماع رئيس الوزراء مع المستثمرين، الذي عُقد أمس الأربعاء، إلى أن تطبيق آلية “Buy Letter Agreements” يعد من الحلول المبتكرة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تخفيف الديون الوطنية.

وقال إن هذه الآلية تستهدف جذب استثمارات مباشرة من خلال شراكات مع الدول التي تترتب على مصر ديون مستحقة لها، مما يتيح فرصة حقيقية لتقليص الأعباء المالية في فترة زمنية قصيرة.

وأوضح منصور أن هذه الآلية ستستند إلى ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع تطور الساحل الشمالي، عبر شراكات مع مطورين عقاريين مصريين ذوي خبرة في القطاع الخاص.

وتابع: “ستُعد خطط عمل مدروسة لضمان تدفقات مالية ضخمة تساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، خاصة في الفترات التي تشهد فيها البلاد ضغطًا كبيرًا بسبب ارتفاع مستويات الدين العام، على وجه الخصوص في عامي 2025 و2026”.

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وأكد منصور أن التحكم في سعر الصرف يعد من أولويات الحكومة في هذه المرحلة الصعبة، في إطار مواجهة “التضخم المستورد”، الذي يتسبب فيه ارتفاع سعر الدولار.