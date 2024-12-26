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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: مهلة شهر لإنهاء تراخيص المشروعات السياحية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 26 ديسمبر 2024 06:15 صباحاً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن اللجنة الوزارية للسياحة وافقت مؤخرًا على تقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء تتضمن تحديد مدة زمنية لا تتجاوز شهرًا واحدًا لإنهاء كافة التراخيص المتعلقة بالمشروعات السياحية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه أمس الأربعاء، مع مستثمري القطاع الخاص، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع عملية الحصول على الموافقات اللازمة للمشروعات، بما في ذلك الموافقات الأمنية، والبيئية، وحماية الشواطئ.
وأضاف أن الحكومة تعمل على منح المشروعات السياحية “الرخصة الذهبية” كجزء من جهودها لاختصار الإجراءات وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع السياحي، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في دعم نمو القطاع وتحفيز الاستثمارات الجديدة.
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