5 أسباب ستدفعكِ بالتأكيد لشرب الماء الدافئ مع عصير الليمون كل صباح

لكلٍ منا روتينه الصباحي الخاص به، سواء كان مُجديَا أو خاليًا من أي عملٍ أو خطوات نتَبعها؛ لكن الصباحات الجديدة كل يوم دوت الخليج نعمةٌ ينبغي أن نحمد الله عليها، وأن نسعى للاستفادة منها في تحسين حياتنا والإرتقاء بها. وتأتي الصحة دومًا في طليعة هذه الأولويات التي لا يجب أن نهملها أبدًا، بل من الضروري العناية بها وبشكلٍ خاص مع إشراقة كل يوم.

حتى أصغر التغييرات في روتينكِ اليومي، يمكن أن يكون لها تأثيرٌ كبير على صحتك، تاكدي من ذلك عزيزتي. وخذي على سبيل المثال، بدء يومكِ بشرب الماء الدافئ بالليمون. هل هناك من فائدة لهذا المشروب؟ ليست فائدةً واحدة فحسب، بل دوت الخليج مجموعة فوائد تبدأ من تحسين الهضم ولا تنتهي عند تعزيز المناعة.

بالطبع، ندركُ جميعًا أهمية وفوائد شرب الماء بكمياتٍ كبيرة طوال اليوم، لضمان الترطيب والحفاظ على الصحة. وفي الصباح تحديدًا، نحتاج لشرب الماء أكثر من أيٍ وقت آخر؛ إذ أنه وبعد ليلةٍ طويلة من النوم، يكون الجسم مُصابًا بالجفاف، لذا فإن كوبًا من الماء النقي هو طريقةٌ رائعة لبدء يومك. وإن جعلته ماءً دافئًا وأضفتِ إليه عصير الليمون، فإن فوائده ستتضاعف.

تناقش أخصائية التغذية المسجلة جوليا زومبانو، أخصائية التغذية المعتمدة لدى كليفلاند كلينك، لماذا يجب أن نفكر في تبنَي هذه العادة البسيطة للغاية كل صباح.

فوائد الماء والليمون على الريق

يمكن أن يساعد كوب من ماء الليمون في الصباح، على تحسين الهضم وتعزيز مستويات فيتامين سي الخاص بالمناعة القوية؛ كما قد يساعدكِ في الحصول على روتين صباحي أفضل.

الفواكه الحمضية كالليمون غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من التلف

هل ماء الليمون مفيدٌ ليِ؟

نعم، تجيب زومبانو؛ ماء الليمون له فوائده بالتأكيد. فهو طريقةٌ جيدة لإضافة فيتامين سي ومضادات الأكسدة إلى نظامكِ الغذائي اليومي؛ كما أن عصير الليمون يُعدَ نكهةً طبيعية لمشروباتكِ، بدلاً من الاعتماد على السكر أو المُنكهات.

ماء الليمون منخفض السعرات الحرارية وغني بالفيتامينات والعناصر الغذائية؛ ويحتوي كوب من ماء الليمون مع 48 جرامًا من عصير الليمون (معصور من ليمونة كاملة) على 11 سعر حراري إضافةً إلى 18.6 مللجرام من فيتامين سي (أي ما يعادل 21٪ من القيمة اليومية لهذا الفيتامين الحيوي).

هل هناك أي سلبيات لهذا المشروب؟

ليس حقًا، تؤكد زومبانو؛ إلا أنه ثمة خطرٌ صغير من شرب ماء الليمون باستمرار، وهو إلحاق الضرر بمينا الأسنان، بسبب حمض الستريك الموجود بكثرة في الليمون. لذا، في حال رغبتِباتخاذ جانب السلامة في هذا الشأن، تنصحكِ زومبانوبشرب ماء الليمون من خلال القشة لحماية أسنانك البيضاء.

من الضروري التنبه للنقطة التالية: في حين أن بدء اليوم بالماء الدافئوالليمون قد يكون عادةً صحية، إلا أنه ليس علاجًا لكل شيء. ربما سمعتِ عن مبدأ تطهير عصير الليمون، حيث يُشرب مزيجٌ من الليمون والزنجبيل لفقدان الوزن. يتضمن هذا النظام الغذائي غير الصحي، شرب مزيج عصير الليمون لمدة أسبوع إلى ثلاثة أسابيع فقط دون أي أطعمةٍ صلبة - وهو أمر غير مُوصى به، وليس نهجًا مُوصى به لفقدان الوزن. لذا لا تخلطي بين الأمرين، والتزمي بنصائح أخصائية التغذية زومبانو التي تشرح لكِ في الفقرة التالية، أهمية شرب الماء الدافئ مع الليمون.

الماء والليمون في الصباح يمنحكِ جرعة جيدة من فيتامين سي

لماذا يجب أن أشربهُ في الصباح؟

يمكنكِ شرب ماء الليمون في أي وقت، تُطمئن زومبانو؛ لكن الكثير من الناس يُفضَلون الصباح، كونهوقتٌ جيد ومنسبللبدء بترطيبِ جسمك فور استيقاظك. بالإضافة إلى ذلك، يُعزَز الليمون من تناول فيتامين سي قبل أن تبدأي يومكِ وبما أن الليمون قد تكون له فوائد صحية لجهازكِ الهضمي (المزيد عن ذلك بعد قليل)، فمن الجيد شربه على معدةٍ فارغة.

الفوائد الصحية لماء الليمون

بجانب منحكِ روتينًا صباحيًا بسيطًا، فإن شرب ماء الليمون يمكنه أيضًا:

المساعدة في الهضم: إذ يساعد الحمض في تكسير الطعام - ولهذا السبب يوجد الكثير منه في معدتنا. وقد يكون الحمض الموجود في الليمون مفيدًا بشكلٍ خاص في تكملة مستويات حمض المعدة، والتي تميل للانخفاض مع تقدمنا ​​في السن. يساعدكِ على البقاء رطبة: معظمنا لا يشرب كميةً كافية من الماء،وعادة شرب ماء الليمون يوميًا دوت الخليج طريقةٌ سهلة لبدء يومكِ على أسسٍ صحيحة. كيف تعرفين ما إذا كنتِ تشربين كميةً كافية من الماء؟ راقبي بولكِ؛ فإذا كان صافيًا تقريبًا، هذا معناه أنكِ تحصلين على كفايتكِ من الماء يوميًا. يمنع حصوات الكلى: يمكن أن يساعد اكتساب عادة شرب ماء الليمون أيضًا كليتيكِ؛وعلى وجه التحديد، يمنع حمض الستريك الموجود في الليمون تكوين حصوات الكلى، كما يمكنه في الواقع تفتيت الحصوات الأصغر قبل أن تبدأ في التشكَل. ووفقًا لمؤسسة الكلى الوطنية، فإن خلط 4 أونصات من عصير الليمون بالماء هو علاجٌرائع للحدَ من حصوات الكلى. إنما لا تعتمدي على ماء الليمون بشكلٍ كامل في هذا الأمر - تأكدي من تناول علاجاتٍ أخرى يُوصي بها مقدم الرعاية الصحية الخاص بكِ، في حال كنتِ تعانين من مشاكل في الكلى. يساعد على إنقاص الوزن: بالتأكيد، يمكنكِ الحصول على فيتامين سي من كوبٍ من عصير البرتقال في الصباح؛ ولكن استبداله بماء الليمون يُعدَ بديلاً جيدًا إذا كنتِتسعينلإنقاص وزنكِ. بهذه الطريقة، ستشربين فقط الأساسيات - الليمون والماء - بدون أي سكريات أو سعرات حرارية إضافية. يعطي دفعة مضادة للأكسدة: معلومٌ أن الأكسدة تُسهم في تشكَل الجذور الحرة Free Radicals التي تضر بصحة الجسم ككل والخلايا بشكلٍ خاص، ما يؤدي إلى إتلافها والإضرار بها. وتشتهر الفواكه الحمضية مثل الليمون خصوصًا، باحتوائها على مستوياتٍ عالية من فيتامين سي الذي كمضادٍ للأكسدةAntioxidant يحمي جسمكِ وخلاياكِ من الأمراض. وبنفس الطريقة التي قد تعتمدينفيها على شرب كوبٍ دافئ من شاي الليمون عندما تكونين مريضة، فإن كوبًا من ماء الليمون يوميًا قد يحمي جسمكِ من المرض في المقام الأول.

كيفية تحضير الماء الدافئ مع الليمون

من فوائد الماء والليمون في الصباح أنه يساعد على إنقاص الوزن

كل ما ستحتاجينه لهذه الوصفة البسيطة،هو ليمونة وبعض الماء. ويُوصى باستخدام الماء الدافئ قليلاً أو بدرجة حرارة الغرفة، إذ يساعد ذلك في استخلاص فيتامين سي.

طريقة التحضير

استخدمي الليمون الطازج؛ خذي نصف ليمونة واعصريها في 8 أونصات من الماء.

تأكدَي من أن الماء دافئ أو بدرجة حرارة الغرفة واخلطي جيدًا.

إذا كان مذاق الخليط حامضًا جدًا، أضيفي نكهاتٍ طبيعية أخرى لموازنته. يمكنكِ إضافة النعناع أو الزنجبيل أو الكركم على سبيل المثال؛ أو استخدمي 12 أونصة من الماء بدلاً من 8 أونصات لموازنة نكهة الليمون. والأهم: تجنَبي إضافة أية سكريات أو مُحليات للمزيج قبل تناوله.

خلاصة القول؛ فإنه وعلى أقل تقدير، يمكن أن يكون ماء الليمون إضافةً منعشة لروتينكِ الصباحي. فهو يُعزَز حصولكِ على كميةٍ جيدة من فيتامين سي كما يضمن لكِ الترطيب ومنع حصوات الكلى والمساعدة على خسارة الوزن؛ ما يعني أن شرب ماء الليمون يوميًا يمكن أن يُشكَل دفعةً كبيرة لصحتكِ. لكن من الضروري دومًا استشارة طبيبكِ الخاص قبل اللجوء إلى هذا الروتين الصباحي، للتاكد من عدم إضرارها بكِ؛ خصوصًا إذا ما كنتِ تعانين من حساسيةٍ في المعدة أو مشاكل صحية أخرى.