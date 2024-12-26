رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 ديسمبر 2024 03:33 مساءً -

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتى فى إطار متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم فى التعامل مع أى تحديات تواجه عملية تطبيق القانون؛ وذلك من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين فى هذا الملف، بما يسهم فى غلق هذا الملف بصورة نهائية.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود التى تبذلها الوزارات المعنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة فى سبيل متابعة تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتنسيق المستمر مع المحافظات، لمتابعة تنفيذ القانون على مخالفات البناء التى تندرج تحت هذا القانون.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التى ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت فى الطلبات وتفادى أى عقبات فى خطوات التصالح، والإشارة كذلك إلى أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح؛ للاستفادة من المزايا التى يوفرها القانون فى هذا الشأن، وتم إطلاق حملة توعية بهذا الشأن.