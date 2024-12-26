لهذه الأسباب تجنبي وضع الطعام الساخن في الثلاجة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعتمد بعض النساء على وضع الأطعمة الساخنة في الثلاجة مباشرة بعد الطهي لحمايتها من التلف، لكن هذه العادة قد تكون ضارة بالصحة. فمع أن الهدف من وضع الطعام في الثلاجة هو حفظه، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى فقدان الطعام لقيمته الغذائية وتعرضه للتلف.

فقدان القيمة الغذائية للطعام

من الأفضل الانتظار حتى يبرد الطعام الساخن ويصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل وضعه في الثلاجة. لأن وضع الطعام في الثلاجة وهو ساخن قد يؤدي إلى فقدان بعض العناصر الغذائية المهمة، ما يقلل من قيمته الغذائية.

تلف الطعام

بعض الأطعمة مثل البيض والحليب واللحوم يمكن أن تتعرض للتلف بسرعة إذا تم وضعها في الثلاجة وهي ساخنة. ذلك لأن درجة الحرارة المرتفعة قد تشجع على نمو البكتيريا مثل السالمونيلا، مما يعرض الطعام للتلوث ويزيد من مخاطر التسمم الغذائي.

يجب تجنب ترك الطعام الساخن خارج الثلاجة لفترة تزيد عن ساعتين، حيث أن هذه الفترة هي الحد الأقصى الذي يمكن للغذاء البقاء فيه بأمان في درجات الحرارة العادية. بعد مرور ساعتين، تبدأ البكتيريا في التكاثر بسرعة، مما يزيد من خطر فساد الطعام ويفقده صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

لتجنب الأضرار الصحية وضمان الحفاظ على قيمة الطعام الغذائية، من الأفضل الانتظار حتى يبرد الطعام تمامًا قبل وضعه في الثلاجة.