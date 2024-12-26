الماء الساخن فعال لحرق دهون البطن- حقيقة أم خرافة؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعد دهون البطن من أبرز المشكلات الصحية والجمالية التي تؤثر على الثقة بالنفس، فضلاً عن زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة. ولذلك، يبحث العديد من الأشخاص عن طرق فعالة للتخلص من هذه الدهون. ومن بين هذه الطرق، يبرز شرب الماء الساخن كإحدى الحلول التي يعتقد البعض بأنها تساهم في تقليل دهون البطن.

يعتقد البعض أن شرب الماء، خاصة الماء الساخن، يساعد في التخلص من الوزن الزائد. وفقًا لأبحاث طبية، يُرجح أن يكون السبب في ذلك هو أن الماء يزيد من الشعور بالشبع ويساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل، فضلاً عن مساعدة الجسم في التخلص من السموم والنفايات.

تشير دراسة منشورة في عام 2003 إلى أن شرب الماء الساخن يمكن أن يساهم في تعزيز عملية فقدان الوزن. وفقًا للدراسة، فإن تناول 500 مل من الماء قبل الوجبات قد يزيد من معدل التمثيل الغذائي بنسبة تصل إلى 30%.

تحفيز عملية التمثيل الغذائي:

شرب الماء الساخن أو الفاتر يوميًا، سواء في الصباح أو على مدار اليوم، يمكن أن يساهم في تعزيز التمثيل الغذائي. حيث يؤدي شرب الماء الساخن إلى رفع درجة حرارة الجسم، مما يحفز الجسم على تقليل درجة حرارته الداخلية عبر تنشيط عملية الأيض.

تفتيت الدهون:

يساعد الماء الساخن في تفتيت الدهون وتحويلها إلى جزيئات أصغر، مما يسهل على الجهاز الهضمي حرقها. وهذا يعزز قدرة الجسم على حرق الدهون بشكل أكثر فعالية.

تقليل الشهية:

يعد التحكم في الشهية أمرًا حيويًا عند محاولة فقدان الوزن. شرب كوب من الماء الدافئ قبل 30 دقيقة من تناول الوجبة يمكن أن يساعد في تقليل الشهية، مما يسهم في التحكم في السعرات الحرارية التي يتم تناولها.

شرب الماء الساخن أو الفاتر يمكن أن يكون أداة مفيدة ضمن خطة فقدان الوزن، حيث يعزز عملية التمثيل الغذائي، يساعد في تفتيت الدهون، ويقلل من الشهية. لذا، من المفيد تضمين هذه العادة في روتينك اليومي لدعم جهودك في التخلص من دهون البطن وتحقيق نتائج أفضل.