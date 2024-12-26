تنقص الوزن .. 4 فواكه مجففة تناولها في الرجيم

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعد الفواكه المجففة من الأطعمة المفيدة التي يمكن أن تساهم في فقدان الوزن، بشرط تناولها باعتدال وضمن نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية. في هذا المقال، نقدم لك أفضل الفواكه المجففة التي تساعد في إنقاص الوزن.

يعد التين المجفف من الخيارات المثالية لفقدان الوزن، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية التي تعزز الشعور بالشبع والامتلاء. كما يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي. يحتوي التين المجفف أيضًا على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد، التي تدعم عملية إنقاص الوزن وتحمي الخلايا من التلف الناتج عن الشوارد الحرة.

وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر التين المجفف بديلاً صحيًا للحلويات في الأنظمة الغذائية، لأنه يحتوي على سكريات طبيعية. كما يوفر معادن مهمة مثل البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، التي تعزز نشاط عملية التمثيل الغذائي.

يتميز التمر بخصائص مثبطة للشهية بفضل محتواه الغني بالألياف الغذائية، مما يساعد في تقليل الشعور بالجوع والحد من تناول الطعام بين الوجبات. وعلى الرغم من طعمه الحلو، يتمتع التمر بمؤشر جلايسيمي منخفض مقارنة بالعديد من الوجبات الخفيفة السكرية الأخرى، مما يعني أنه لا يؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم.

كما يساهم التمر في منح الجسم دفعة من النشاط والطاقة، دون أن يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في مستويات الطاقة بعد تناولها.

أظهرت دراسة منشورة في المجلة الدولية لجامعة الكويت أن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل القراصيا، تساهم في حرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن. يحتوي البرقوق المجفف أيضًا على نسبة عالية من الألياف، مما يقلل من كمية الطعام المستهلكة بين الوجبات ويساعد في تحسين عملية الهضم. كما يتميز بانخفاض سعراته الحرارية، مما يجعله خيارًا مثاليًا ضمن نظام غذائي متوازن.

يعتبر الزبيب من الفواكه المجففة التي تساعد في التحكم في الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط فيه، بفضل احتوائه على الألياف الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الزبيب على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، مما يمنع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر في الدم.

تعد الفواكه المجففة مثل التين المجفف، التمر، القراصيا، والزبيب خيارات صحية يمكن أن تدعم جهودك في فقدان الوزن، بشرط تناولها بكميات معتدلة ضمن نظام غذائي متوازن.