الرئيس السيسى يبحث تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 ديسمبر 2024 03:33 مساءً -

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي، حيث اطلع الرئيس على الإيرادات التى حققتها القناة فى عام 2024، والتى شهدت انخفاضًا تجاوز 60% مقارنة بعام 2023، مما يعنى أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار فى عام 2024، على إثر الأحداث الراهنة فى منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتى أثرت سلبًا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.