صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يعقد ورشة عمل لوضع آليات تنفيذ مبادرة لتعزيز...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - في إطار تنفيذ محور الوقاية الأولية بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" والتي تم إطلاقها تحت رعاية فخامة السيد / رئيس الجمهورية ،عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق ورشة عمل استعدادا لبدء تنفيذ مبادرة لتعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة حتى "18 عام"CHAMPS " ،في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز قدرة الأطفال على الصمود منذ الولادة وحتى المراهقة من الظواهر السلبية ، وبالتالي الحماية من تعاطي المخدرات وغيرها من النتائج التي تشترك في نفس الضعف الذي يواجه الأطفال أثناء نموهم ،وذلك بحضور الشركاء الوطنيين ممثلي وزارات الشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني ،والأوقاف والتنمية المحلية ،ودار الإفتاء ،والكنيسة المصرية ،والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ،والأمانة العامة للصحة النفسية ،ومعهد التخطيط القومي ،والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجمعيات الأهلية المعنية وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا ،ومن المكتب الأمم المتحدة بالقاهرة وبمشاركة المجلس القومي للمرأة.

وتأتى أهمية تنفيذ مبادرة CHAMPS ،حيث تُركز على تعزيز أنظمة الوقاية الموجهة للأطفال من سن الولادة حتى "18 عاما" داخل البيئة المدرسية والأسرية والمجتمعية لحمايتهم من المُشكلات الخطرة التي تواجه المجتمع بشكل عام ومن بينها مُشكلات المخدرات والجريمة والعنف ،وتعد مصر هي أول دولة على مستوى العالم تبدأ في الإعلان والتنفيذ الرسمي لهذه المُبادرة الدولية التي تتضمن في مرحلتها الأولى 10 دول رائدة، وهو ما يعكس الدور المحوري لمصر في هذا المجال، ويمثل استمرارًا لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها .

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي انه يتم أيضا تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة في المناطق المطورة " بديلة العشوائيات" ، مثل "حى الأسمرات وحدائق أكتوبر والمحروسة ، وروضة السيدة واسطبل عنتر وبشائر الخير بمحافظة الإسكندرية وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد " وغيرها من المناطق المطورة ،وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة السيد / رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة ،كما قام الصندوق بتجهيز وتشغيل 9 عيادات مجتمعية لعلاج الإدمان بهذه المناطق.

وتستهدف البرامج التوعوية تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وحماية الفئات المختلفة من الوقوع في براثن الإدمان ، وأن هذه التدخلات تعتمد على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في المناطق المطورة ،وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، حيث يتم تنفيذ زيارات تستهدف الأسر المقيمة في المناطق المطورة ، بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الأسري بما يكفل تمكين الأسر بهذه المناطق من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي ،وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن" 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل ،وحث مرضى الإدمان منهم علي التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق في عيادته المتواجدة بهذه المناطق أو بمراكزه العلاجية التابعة