انت الأن تتابع خبر العشبة المعجزة من قلب السعودية.. تمتص السكر في الدم بثلاثة أضعاف قوة إبرة الأنسولين! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعود أصول شجرة الكاري إلى منطقة الخليج وتحديدا السعودية حيث تنمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية تستخدم أوراق هذه الشجرة بشكل واسع في المطبخ الجنوبي الهندي والمطابخ العالمية نظرا لقدرتها الفائقة على إضافة نكهة مميزة إلى الأطباق إلى جانب استخداماتها المتنوعة في الطهي تبرز أوراق الكاري كذلك بخصائصها العلاجية الفريدة التي جعلت منها خيارا طبيعيا للسيطرة على مرض السكر.

كيف تساعد أوراق الكاري في تنظيم مستويات السكر في الدم

تحتوي أوراق الكاري على مجموعة من المعادن الأساسية مثل الحديد النحاس والزنك التي تلعب دورا هاما في الحفاظ على مستوى الجلوكوز الطبيعي في الدم من خلال تنظيم تحطيم الكربوهيدرات وتحسين وظائف الكبد والكلى تعمل أوراق الكاري على تسهيل عملية الأيض وتخفيف العبء على الخلايا البنكرياسية كما أنها تحمي هذه الخلايا من الإجهاد الناتج عن الجزيئات الحرة الذي قد يؤدي إلى تدهورها مما يؤثر بشكل مباشر على إنتاج الأنسولين ويجعلها فعالة في محاربة مرض السكر.

أوراق الكاري وتحكمها في مستويات السكر

طرق استخدام أوراق الكاري في حمية مريض السكر