انت الأن تتابع خبر هتندمي انك مكنتيش تعرفيها!!.. تحضير دلكة الكركم لتفتيح الوجه والجسم والأماكن الداكنه و شوفي وشك منور زي البدر.. اليكي الوصفه بالتفصيل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر دلكة الكركم واحدة من أبرز الوصفات الطبيعية التقليدية التي استخدمتها النساء في العديد من الثقافات عبر العصور، ولا تزال تحظى بشعبية حتى اليوم، تبحث الكثيرات عن تحديثات لهذه الوصفة لتناسب احتياجات العصر الحالي، حيث تجمع بين الفوائد الصحية والجمالية للبشرة، يعرف الكركم بخصائصه الفعالة، ويحتوي على مادة الكركمين التي تشتهر بخصائصها المضادة للالتهابات والأكسدة، مما يجعله خيارا مفضلا لتفتيح البشرة وتوحيد لونها في هذا المقال، سنتناول كيفية استخدام دلكة الكركم لتبييض الوجه والجسم، ونتحدث عن دورها الفعّال في تفتيح المناطق الداكنة، مما يجعلها خيارا مثاليا لكل من تسعى لبشرة نضرة ومشرقة.

دلكة الكركم لتفتيح الوجه والجسم

تعتبر دلكة الكركم طريقة تقليدية قديمة لتفتيح البشرة وتوحيد لونها، كانت تعتمد عليها معظم النساء نظرا لفوائدها العديدة وسهولة تحضيرها باستخدام مكونات متوافرة في كل مطبخ، تعتمد هذه الدلكة على مكونات طبيعية بالكامل، وفيما يلي مكونات وطريقة تحضيرها:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الكركم.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من جل الصبار.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

عصير ليمونة واحدة.

طريقة التحضير والاستخدام:

ابدئي بعصر الليمونة للحصول على عصيرها الطازج.

اخلطي الكركم مع النشا والسكر حتى يتكون خليط متجانس.

أضيفي عصير الليمون إلى الخليط السابق مع باقي المكونات.

امزجي جميع المكونات جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

ضعي الخليط كقناع على الوجه أو كمرطب للجسم، واتركيه لمدة 30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء.

دور دلكة الكركم في تفتيح الأماكن الداكنة