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أحمد جودة - القاهرة - أصبح بوكايو ساكا أصغر لاعب في آرسنال يسجل 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي عقب عودته وتعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال التعادل 2-2 مع ليفربول أمس الأحد، لكن الجناح شعر بخيبة أمل إثر فقد نقطتين بعدما كان على وشك تحقيق فوز حاسم.

رغم تحطيمه لرقم قياسي.. ساكا يشعر بخيبة أمل

وسجل ساكا، الذي أصيب خلال خسارة إنجلترا أمام اليونان في وقت سابق من الشهر الجاري، مبكرًا ليصبح سابع أصغر لاعب في الدوري يصل إلى 50 هدفًا وعمره 23 عامًا و52 يومًا، أي أكبر بـ8 أيام فقط من عمر الهداف التاريخي لإنجلترا هاري كين عندما أحرز هدفه الخمسين في الدوري الممتاز.



ويظل أسطورة ليفربول روبي فاولر أصغر لاعب يصل إلى هذا الإنجاز وعمره 20 عامًا و252 يومًا، متقدمًا على زملائه المهاجمين مايكل أوين ووين روني وروميلو لوكاكو، بينما جاء كريستيانو رونالدو خامسًا في القائمة.

وقال ساكا لموقع آرسنال على الإنترنت: "أكره الغياب عن المباريات، لذلك كنت أتوق للعودة، وضعت هذه المباراة في ذهني لعودتي للملاعب وشعرت أنني بحالة جيدة خلالها، وكنت سعيدًا بتسجيل هدف مبكر.

"نشعر بخيبة أمل، أشعر وكأننا لم نظهر أفضل ما لدينا طوال 90 دقيقة، وهذا كلفنا الكثير في النهاية، نعتقد أننا كان ينبغي لنا الفوز".

وأشاد المدرب ميكل أرتيتا أيضًا باستمرارية ساكا كواحد من الإيجابيات في المباراة التي شهدت خروج اللاعبين البارزين غابرييل ماجاليس ويورن تيمبر من الملعب من الملعب للإصابة.

وقال أرتيتا: "بعد بضعة أسابيع من الراحة، كانت الطريقة التي لعب بها وتنافس بها استثنائية، أعتقد أننا قدمنا بعض العروض الفردية الرائعة في الفريق".

ويحتل آرسنال المركز الثالث، بعد خسارته على ملعب بورنموث الأسبوع الماضي، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر. ويواصل آرسنال مشواره في الدوري على ملعب نيوكاسل يونايتد يوم السبت المقبل.