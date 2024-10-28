نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقلبات جوية وأمطار متوقعة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم والجمعة والسبت المقبلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب المواطنون حالة الطقس اليوم، خاصة مع التحذيرات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية حول التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة.

سجلت القاهرة اليوم 18 درجة مئوية في أدنى مستوياتها، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق محددة.

تحذيرات الأرصاد بأجواء متقلبة

مع نهاية فصل الصيف وقدوم فصل الخريف، تزداد التقلبات الجوية، حيث أشارت الأرصاد إلى حالة عدم استقرار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

من المتوقع أن تصاحب هذه الحالة أمطار متفاوتة الشدة، والتي قد تكون رعدية أحيانًا، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة ابتداءً من الجمعة المقبل.

أمطار متفاوتة ومتفرقة

أفادت الأرصاد في بيانها أن البلاد ستشهد خلال يومي الجمعة 1 نوفمبر والسبت 2 نوفمبر 2024 أمطارًا تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة ورعدية، وتتحول إلى غزيرة بحلول يوم السبت.

المناطق المتأثرة تشمل السواحل الشمالية الغربية، شمال الوجه البحري، وبعض مناطق جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، ومدن القناة، وكذلك شمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم

تظهر متابعة الطقس انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة والوجه البحري: 28 عظمى، 18 صغرى

السواحل الشمالية: 26 عظمى، 19 صغرى

جنوب سيناء: 31 عظمى، 22 صغرى

شمال الصعيد: 30 عظمى، 15 صغرى

جنوب الصعيد: 32 عظمى، 18 صغرى

تحذيرات الأرصاد للمواطنين

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات للمواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تأثير التقلبات الجوية المرتقبة، خاصة في أيام الجمعة والسبت المقبلين.

تشير التوقعات إلى استمرار الأمطار المتفاوتة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

موعد سقوط الأمطار

الخميس 31 أكتوبر 2024: من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر، بالإضافة إلى حالة من عدم الاستقرار في شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

الجمعة 1 نوفمبر 2024: تشهد البلاد أمطارًا متوسطة إلى رعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

السبت 2 نوفمبر 2024: من المتوقع أن تسجل المناطق الشمالية أمطارًا غزيرة ورعدية، فيما تكون خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة.