نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلا شيحة تتحدث عن مشاركتها في رمضان 2025 وتستعيد ذكريات "السلم والتعبان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة حلا شيحة عن موقفها من المشاركة في الماراثون الرمضاني لعام 2025 خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الحالي.

وأوضحت أنها لم تتعاقد على أي عمل درامي حتى الآن، مشيرة إلى رغبتها في عدم تقديم مسلسل خلال شهر رمضان، قائلة: "هذا الشهر روحاني".

استعادة الذكريات وعرض "السلم والتعبان"

عبرت حلا شيحة عن سعادتها بعرض فيلم "السلم والتعبان" في مهرجان الجونة السينمائي بعد مرور 23 عامًا على تقديمه. وأعربت عن أمنيتها في تقديم جزء ثانٍ من الفيلم، لكنها أكدت أن القرار ليس بيدها وحدها.

أخر أعمالها

كان آخر أعمال حلا شيحة هو مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

شارك في المسلسل كوكبة من النجوم، منهم خالد النبوي، نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، سلاف فواخرجي، وآخرون.

قصة المسلسل وتفاصيله

يدور المسلسل في إطار اجتماعي حول شخصية "مختار" الذي يواجه صعوبات مع أبنائه على الصعيد العائلي، في محاولة لحل مشكلاته المالية في شركته، فيما تتصاعد الأحداث بشكل مشوق. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة، مستندًا إلى قصة للكاتب إحسان عبدالقدوس.

تظل حلا شيحة واحدة من أبرز الأسماء في الساحة الفنية، مع طموحات وآمال مستقبلية تبرز من خلال أعمالها وشغفها بالتمثيل.