أخبار اليمن : حصيلة الشهداء في غزة تتجاوز 43 ألفاً

حصيلة الشهداء في غزة تتجاوز 43 ألفاً
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 43 ألفاً و20 شهيداً و101 ألف و110 مصابين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بأن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الساعات الـ48 الماضية 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 96 شهيدا، و277 مصاباً.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف والاستهداف لمنازل الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ388 على التوالي للحرب، ويوسع من عملياته العسكرية في المنطقة باستهداف الأراضي اللبنانية، ما عزز المخاوف الدولية من توسع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط.
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