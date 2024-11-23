انت الأن تتابع خبر"انسي اي ألم من النهاردة!"… خبيرة تغذية تُعلن عن فوائد سحرية لتناول اللفت لمدة 7 ايام واتفرج المعجزة!!… مستحيل تصدق اللي هتسمعة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اللفت يعد من الخضروات الجذرية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يعزز مناعة الجسم ويحمي من الالتهابات. كما يحتوي على مضادات أكسدة تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان، بالإضافة إلى ذلك، اللفت مصدر جيد للألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساعد على تحسين حركة الأمعاء.

دعم صحة العظام والقلب

يساهم اللفت في تعزيز صحة العظام بفضل احتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران ضروريان لقوة العظام والوقاية من هشاشتها، كما يحتوي على البوتاسيوم، الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، بفضل هذه المكونات، يعتبر اللفت خيارًا غذائيًا مثاليًا لدعم صحة القلب والدورة الدموية.

مفيد للرجيم وتحسين البشرة