انت الأن تتابع خبر «جوزك هيتجنن عليكى».. حطى قرن فلفل مع معلقة فازلين..هتدعيلى!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر الوصفات الطبيعية من الوسائل الفعالة لتحسين صحة البشرة والشعر، ومن بين هذه الوصفات، تعتبر وصفة قرن الفلفل الحار مع الفازلين كخيار مثير للاهتمام، وتجمع هذه الوصفة بين خصائص الفلفل وفوائد الفازلين، مما يقدم حلولا طبيعية لمشاكل جمالية مختلفة، وفي هذا المقال سنستعرض كيفية إعداد هذه الوصفة وفوائدها، بالإضافة إلى الاحتياطات الواجب اتخاذها.
مكونات وصفة الفلفل الحار والفازلين.
لكى تحضر هذه الوصفة، سوف تحتاج إلى:
- • قرن فلفل حار.
- • ملعقة كبيرة من الفازلين.
كيفية إعداد الوصفة
- • قومى بشطف قرن الفلفل جيدًا وقطعيه إلى قطع صغيرة، ثم أسحقى الفلفل لكى تحصلى على عجينة ناعمة، ثم أمزجى الفلفل المفروم أو المسحوق فى إناء نظيف مع ملعقة كبيرة من الفازلين.
- • أخلطى المكونات جيدًا حتى تحصلى على خليط متجان، ثم ضعى كمية صغيرة من الخليط على فروة الرأس وقومى بالتدليك بلطف بحركات دائرية لكى يتم تعزيز الأمتصاص، ثم أتركيه لمدة 15-20 دقيقة، ثم أشطفى شعرك بالشامبو وأيضاً الماء الفاتر.
- • يمكنك أيضًا وضع كمية صغيرة من هذا الخليط على المناطق الجافة من البشرة، مثل الكعبين والمرفقين، مع تدليك لطيف، ثم قومى بإستخدام منديلا حتى يتم إزالة الخليط وأشطفى المنطقة بالماء الفاتر.
- • تعتبر وصفة قرن الفلفل مع الفازلين إختيارًا طبيعيًا يعمل على تحسين صحة الشعر وأيضاً يرطب البشرة، ومع ذلك، من الضرورى التأكد من عدم وجود حساسية من هذه المكونات، فإن إستعمال هذه الوصفة بإنتظام وأيضاً بإعتدال، فإنه من الممكن أن يساعد فى تحسين المظهر العام للبشرة وأيضاً للشعر بشكل آمن وفعال.